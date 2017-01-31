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«Я худею!»
Лилия Алексеева: Меняйте свою жизнь в лучшую сторону!

Лилия Алексеева: Меняйте свою жизнь в лучшую сторону!

Всем привет! У меня большая радость: после длительного периода застоя вес снова снижается! На сегодня мой вес 75.3 кг, это минус 20,7! Наконец-то перекатило за 20 кг! Я иногда даже не верю, что столько смогла сбросить!


Я вообще не могу усидеть на месте: все время хочется двигаться и двигаться. Часто хожу пешком, гуляю, не смотря на погодные условия. Сейчас уезжаю на несколько недель в санаторий «Ясная Поляна».
 


Мой тренер Таня Кушнир из велнесс-центра N-еrgo разработала план тренировок, чтобы я там не заскучала. Но так получилось, что кроме сына с нами поедет мой крестник. Уверена, что там и присесть мне некогда будет. Если повезет с погодой, побольше будем гулять и отдыхать от городской суеты, дышать свежим воздухом.
 


Очень приятно, когда мне в социальных сетях пишут, что мой пример кого-то вдохновляет, что кто-то борется со своим весом вместе со мной.


Кто-то пока не решается. Девочки, действуйте! И вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Будете смотреть на свои старые фотографии и говорить, как же я могла раньше так жить?

 

Фото Дмитрия Дзюбина.

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 10:26 +22
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