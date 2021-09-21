Марина Жутенкова: «В снижении веса застой. Главное, перетерпеть и не расслабляться по питанию!»

Хорошая новость: начала ходить на массаж.

Плохая новость: осенняя хандра наступает по всем фронтам.

Пару дней выбирала на какой массаж пойти бы, их сейчас развелось видимо-невидимо и все обещают немедленное похудение). В итоге решила: от добра добра не ищут, и пошла на классический массаж спины к мастеру, к которому уже ходила, и не пожалела! Прошла скованность в спине, что-то даже пару раз хрустнуло, головокружительный эффект после которого — я проспала 12 часов. Массажист сказала, что у меня все мышцы в тонусе, а плечи и руки сильно забиты, что не есть хорошо, т. к. ухудшается метаболизм, не выводятся токсины и т. п. Раньше она тоже отмечала такую склонность моего организма и не рекомендовала заниматься с относительно большим весом спортивных снарядов. Эх…

Уже 5 месяцев я хожу на стретчинг, результаты меня не радуют от слова совсем. К слову сказать, я никогда не отличалась гибкостью, при попытках растяжения мышцы, связки и сухожилия оказывают максимальное сопротивление, и уж точно я не могу расслабиться. Из моих видимых достижений за это время — это всего лишь достала кончиками пальцев до пола в положении стоя ноги вместе — позор джунглям, да и только. Про шпагат я только читаю, он мне не светит никаким светом).

В сундучок несбывшихся мечт так же идут подтягивания. Во время тренировок в «Лиге чемпионов» использую установку гравитрон. За 5 месяцев количество облегчающих грузовых плиток уменьшилось, Но собственный вес тоже уменьшился, так что я бы резюмировала, что прогресса в этом направлении нет.

Может и не стоит уж сильно на этот счёт напрягаться, потому что подтягивание использовалось как вспомогательное упражнение и тренинг не преследовал цели научиться подтягиваться. В домашних условиях для подтягивания на турнике использую резинки для облегчения веса.

Вес гуляет туда-сюда +\- 1 кг., объёмы тем не менее уменьшаются, несколько человек из окружения, которые в своё время худели, вспоминают о длительных застоях веса по 2−3 месяца, после чего вес начал быстро уходить и, главное, перетерпеть этот период и не расслабляться по питанию. Ну, что ж, буду на это уповать — хах.

Все мои любимые футболочки окончательно перекочевали в ящик с одеждой для тренировок (люблю, когда ничто не стесняет), пару штанов выброшены и, кто бы мог подумать, но кроссовки (в основном ношу их) стали великоваты, по всей видимости со ступней тоже лишний вес ещё как сходит.

В целом мне нравится процесс преображения, нравится наблюдать у себя мышцы, нравится чувствовать в себе физический потенциал. И, как я уже говорила, как бы тяжело и лениво ни было на тренировке, потом всегда хорошо) — let's go to training!