Лариса Барзенкова: «Начинаю верить в то, что сахар — наркотик! Я больше его не хочу!»

Всем доброй осени! В моем укладе жизни все новые изменения. Я прошла курс уколов и теперь пью ряд препаратов, все время под наблюдением врача. На самом деле, выдохнула. Ощущение, что ты в руках специалистов, успокаивает.

Я очень перестроила свой уклад жизни:

Завтрак в 8.00, а до него ряд процедур

Обед в 12.00−13.00 + прием препаратов

Ужин в 16.00 — 17.00 и тоже прием препаратов.

В 21.00 — отбой

За завтрак я съедаю 50% дневного рациона и далее на обед и ужин приходится остальные 50%.

Почка практически больше не беспокоит. Что касается отеков, то они медленно меня покидают, но прям уж очень медленно (((Зато стоит самую малость нарушить режим и они снова со мной (((

Так что все очень жестко, зато обнадеживающе!



Надела в театр платье, которое носила в 2015 году!

Хочу отметить состояние своей кожи! Лицо подтянулось, подбородок стал острее, ушла одутловатость. В целом, кожа стала более гладкой шелковистой. Не знаю на сколько это заметно на фото, но в реальности это восхищает. Я связываю это с отказом от сахара. При этом сладкое в моем рационе присутствует в виде фруктов и сухофруктов, а также свежей моркови. Немного, но есть.

Несколько дней назад меня ждало приятное удивление. Я сейчас крайне редко ем хлеб и то только черный. И домашним на время проекта запретила покупать все изделия из белой муки. И вот уже полгода мы так живем. Как-то, возвращаясь домой, я все же купила им батон. Думала, ну ладно, мне нельзя, но они-то причем, жалко как-то стало. До чего было мое удивление, когда я увидела в хлебнице засохший батон))) Никто на него не позарился)) Хлебница все чаще бывает не у дел — приятно!

Вывод: если на какое-то время отказаться от якобы любимых продуктов, а затем к ним вернуться, то скорее всего они перестанут быть любимыми и вызовут безразличие! Вот так проект помогает оздоровить всю семью))

И вот еще один момент, проверенный на себе, хотя вряд ли я буду оригинальной. Чем меньше ешь сахара и любых продуктов, где он содержится, тем меньше его хочется. Начинаю верить в то, что сахар — наркотик!

Моей проблемой остается недостаточное потребление клетчатки — это еще одна зона роста, которую я преодолеваю. Нарезка овощей требует некоторого времени, а его, как всегда, не хватает. Теперь я нашла где его взять)) Подъем в 6.00 больше не вызывает трудностей и у меня есть 2 часа, чтобы приготовить вкусный завтрак моим мужчинам))

Что же с моим весом? Он колебался с 87 до 90 кг, причём за день эти колебания могли составлять до 1,5 кг. Сейчас даже страшно спугнуть, вроде наметилась тенденция к снижению, минус 500 г. Очень осторожно пишу и не хочу говорить какой вес на сегодня, боюсь сглазить, но обещаю, в следующем блоге обязательно напишу.

Сентябрь — месяц рождения нашей семьи. Муж заказал столик в ресторане «Петр Петрович». В круговерти событий мы редко бываем вдвоем и для нас эти моменты очень ценны!

Что бы ни происходило в нашей жизни, как бы ни менялась моя внешность, муж всегда смотрит на меня восхищенными любящими глазами, как в первый раз.

Ни разу не сказал мне, что я толстая или менее привлекательная, а наоборот, каждый день я слышу от него комплименты, часто дарит цветы без повода. Это очень поддерживает, подбадривает и вдохновляет.

Для такого мужчины хочется стройнеть и хорошеть, хочется украшать каждый его день! Любимый, спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!

Всем здоровья, любви, взаимопонимания, берегите себя и своих близких!