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Туляки стали чаще открывать вклады в банках

Туляки стали чаще открывать вклады в банках

Объем банковских вкладов жителей Тульской области за десять месяцев 2016 года вырос на 13,2%.

Согласно данным Банка России, в целом по стране объем депозитов физических лиц на 1 ноября 2016 года увеличился  на  10,5%. Такое увеличение произошло за счет рублевой составляющей депозитов.

В  нашем регионе наблюдается похожая тенденция. При этом   рост объема вкладов жителей области даже  превысил общероссийские показатели и составил 13,2%.   На 1 ноября 2016 года туляки  доверили банкам своих сбережений  на  сумму 156,7 млрд рублей. При этом доля депозитов в рублях увеличилась до 89%. 

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, вчера, в 11:40 0
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