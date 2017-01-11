Туляки стали чаще открывать вклады в банках

Объем банковских вкладов жителей Тульской области за десять месяцев 2016 года вырос на 13,2%.

Согласно данным Банка России, в целом по стране объем депозитов физических лиц на 1 ноября 2016 года увеличился на 10,5%. Такое увеличение произошло за счет рублевой составляющей депозитов.

В нашем регионе наблюдается похожая тенденция. При этом рост объема вкладов жителей области даже превысил общероссийские показатели и составил 13,2%. На 1 ноября 2016 года туляки доверили банкам своих сбережений на сумму 156,7 млрд рублей. При этом доля депозитов в рублях увеличилась до 89%.