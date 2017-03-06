От навязанного договора добровольного страхования легко отказаться

«Могу ли я отказаться от договора добровольного страхования, который пытается мне всучить страховщик при оформлении полиса ОСАГО?» - Сергей И., водитель со стажем, г. Новомосковск.

Негативная практика, когда страховая компания пытается навязать договор добровольного страхования клиенту, в которых он не заинтересован, встречается не так часто, как раньше. И все же, подобные жалобы от автовладельцев поступают.

На законодательном уровне запрещено обуславливать получение одних услуг обязательным приобретением других.

Но так как доказать факт навязывания услуг бывает сложно, поэтому Банк России ввел «период охлаждения» - срок, когда в течение пяти дней потребитель может отказаться от добровольного вида страхования. Кстати, за необоснованный отказ или навязывание услуг предусмотрены штрафы для должностных лиц (до пятидесяти тысяч рублей) и для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей.

Для расторжения навязанного договора страхования потребитель должен обратиться с письменным заявлением в страховую компанию, с которой его заключил. Если договор еще не вступил в силу, компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги полностью. Если договор начал действовать, страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора. Компания обязана вернуть клиенту страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения его заявления.

Если вам отказывают в расторжении договора, обратитесь с жалобой в мегарегулятор. Ее можно подать в письменном виде, направив в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская,88, либо в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru.