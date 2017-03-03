Как не стать жертвой мошенника, размещая объявление в Сети?

На днях суд вынес приговор 28-летнему аферисту, который поживился за счет граждан, размещающих информацию о продаже недвижимости на сайте бесплатных объявлений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, предприимчивый молодой человек звонил продавцам, представлялся заинтересованным покупателем, желающим оплатить покупку безналичным способом сию же минуту, просил сообщить ему номер карты продавца.

Введенные им в заблуждение потерпевшие сообщали ему одноразовый пароль, поступавший в виде смс на телефон.

После этого фальшивый покупатель в онлайн-режиме переводил деньги со счетов доверчивых граждан на свою банковскую карту. Он присвоил 185 тысяч рублей!

Тут следует запомнить, что для денежных переводов между счетами и картами как внутри одного, так и между разными банками, достаточно знать только номер карты. Поэтому никогда не верьте утверждениям, что кому-то для перевода денег нужны ваши пароли, PIN-коды, коды подтверждения из смс-сообщений. Ни в коем случае не сообщайте эти данные даже сотрудникам вашего банка.