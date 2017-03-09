Как распознать мошенников в соцсетях

Многие туляки активно пользуются социальными сетями. Для кого-то это развлечение, а для кого-то даже необходимость. К сожалению, аферисты не дремлют. Эксперты по кибербезопасности просят быть бдительными.

Примеров того, как мошенники пытаются обмануть туляков, имеющих активные аккаунты в соцсетях, множество.

Распространенный случай – «продажа» товаров с предоплатой.

Например, вы планируете купить подержанный мобильный телефон по приятной цене, вас просят внести предоплату. Есть большая вероятность, что после этого вы не увидите ни своих денег, ни товара. Не стоит реагировать на предложения дополнительного заработка, принять участие в лотерее. Также запомните, никогда вам не станет звонить или писать оператор соцсети и спрашивать логин и пароль от вашего аккаунта.

Частая схема мошенничества – ссылка на вредоносный сайт, которую прислал в сообщении неизвестный, например, рассказывая вам о том, что в крупном интернет-магазине распродажа. Ни в коем случае не следует проявлять любопытство и переходить по ней. После этого преступники могут получить доступ к вашему аккаунту и рассылать уже от вашего имени сообщения друзьям с просьбой перечислить на вашу карту деньги.

Чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников, соблюдайте простые правила.

Не следует добавлять незнакомых людей в друзья или вступать в подозрительные группы, а также устанавливать непонятные приложения в рамках социальных сетей. Если от друга пришло сообщение с просьбой перевести на карту деньги, лучше позвоните близкому человеку и уточните, все ли с ним в порядке.

Ни при каких условиях не передавайте никому личной информации, в том числе финансовой – логины, пароли от Интернет-банка, мобильного банка. Не покупайте товары на условиях, которые вам не совсем понятны, и не вносите предоплату. И еще одно правило кибербезопасности: установите антивирусное программное обеспечение на компьютер и мобильный телефон всех членов семьи и своевременно обновляйте его.