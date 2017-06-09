Карта «Мир». Сделано в России

Национальная система платежных карт (НСПК) создала систему защиты платежей карт «Мир», не зависящей от Visa.

А если конкретнее, то НСПК завершила формирование платформы безопасных платежей в интернете MirAccept 2.0, которая построена на базе международных стандартов. Запуск в эксплуатацию платформы 2.0 стартует с 1 августа 2017 года. Об этом уже сообщили многие федеральные СМИ со ссылкой на главу НСПК Владимира Комлева.

Сегодня при использовании технологии 3D Secure, расплачиваясь банковской картой, вы подтверждаете любую операцию одноразовым паролем, который приходит в смс на ваш мобильный телефон.

Для карт «Мир» НСПК использует свою систему – MirAccept 1.0. Правда, она опирается на стандарты 3D Secure 1.0, принадлежащей платежной системе Visa. MirAccept 2.0 – это отечественный аналог 3D Secure.

Подтверждение одноразовым паролем остается в силе.

Плюс к этому – использование более безопасной биометрической аутентификации, графического ключа или через приложение мобильного банка. А что это значит, дорогие читатели? Это значит, что карта «Мир» не только конкурентоспособный, функциональный отечественный платежный продукт, но и безопасный.

Я выделю еще несколько немаловажных преимуществ у национальной карты «Мир», которые важны каждому человеку. Широкая сеть приема карт. Ею можно расплатиться в сотне тысяч по всей России торговых точек: кинотеатры, супермаркеты, рестораны, заправки и пр. К приему карты готовы почти все терминалы и банкоматы. Это значит, что вам не придется ездить по городу в поисках заветного банкомата, если понадобятся наличные.

А теперь о приятном. Согласитесь, здорово получать бонусы, когда пользуешься платежной картой. Банки нас балуют, мы и привыкли. НСПК обещает очень привлекательную программу лояльности – правда, во второй половине года. Кстати, она тестируется уже сегодня в пилотном режиме. В ее основе самое мотивирующее – cash-back. В качестве начинки для карты «Мир» обещают всевозможные сервисы, которые сделают ее еще интересней. Кому-то – транспортное приложение, а я жду появления опции бесконтактной оплаты. Одно касание – и не создаешь очередь в магазине или на заправке.

Фото mironline.ru.