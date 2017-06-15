МФО: пирамида или легальная компания?

Сегодня многие обращают внимание на рекламу микрофинасовых компаний, в которой предлагается инвестировать деньги на привлекательных условиях. Есть ли риск?

Для начала проверьте, легальная ли выбранная вами компания.

Информация о законных участниках финансового рынка есть в соответствующем реестре на сайте Банка России, который регулярно обновляется.

Вместе с тем, наличие той или иной организации в этом реестре не означает отсутствия финансовых рисков. Это свидетельствует только о том, что компания соответствовала требованиям закона на момент вхождения в реестр. Если говорить о рекламе, то недобросовестная компания может предлагать клиентам открыть вклад, хотя по закону ей это запрещено. Вклад можно открыть исключительно в банке.

И следует помнить, что только вклады в банках застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

Обратите внимание: недавно произошло разделение всех микрокредиторов на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Привлекать средства населения в размере от 1,5 млн рублей могут только МФК, однако пока в нашем регионе ни одной МФК не зарегистрировано.

При этом, на территории области действуют 17 МКК, которые могут привлекать денежные средства, но только от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые являются их учредителями, участниками или акционерами.

Вложение денег с целью заработать — это инвестирование, что всегда сопряжено с рисками. И чем выше ожидаемый доход, тем выше риск. Никто не может гарантировать получение прибыли по инвестициям, в ряде случаев закон прямо запрещает обещать какой-либо доход. Если вам предлагают стать инвестором и обещают стопроцентную доходность, вы имеете дело с мошенниками.