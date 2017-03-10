Как распознать нелегального кредитора

Микрофинансовая организация или нелегальный кредитор?

Сегодня многие решают срочные проблемы (покупка лекарств, ремонт автомобиля), требующие денег на короткий срок, обращаясь в микрофинансовые организации (МФО).

Проценты для заемщика вполне посильны, если речь идет о небольшой сумме денег (10-15 тысяч рублей) на срок 1-2 недели.

Перед тем как обратиться в МФО за займом «до получки», обязательно проверьте, легальная ли это компания – на сайте Банка России есть соответствующий реестр. Нелегальные кредиторы не являются участниками рынка МФО, их деятельность не регулируется и не контролируется Банком России.

Какие риски могут ожидать тех, кто связался с незаконными кредиторами:

возможен обман, а интересы заемщика, обратившегося к подпольным МФО, защищены законом не будут;

незаконный микрокредитор вряд ли станет соблюдать требования законодательства, в частности, размещать в договоре потребительского займа полную информацию о займе. Права потребителя могут быть нарушены;

заемщик рискует оказаться должным астрономическую сумму, да еще и стать жертвой незаконных методов взыскания долга.

Важно!

С 1 января 2017 года права клиентов легальных МФО защищены лучше. Вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты. Если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять гражданину проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма.

После возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга. Однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы. При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. И наконец, тщательно изучите договор перед подписанием, а не после.