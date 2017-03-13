Что делать, если потерял банковскую карту

Что делать, есть платежная карта пропала? Главное – без паники! Не теряя времени, позвоните в службу поддержки банка либо направьте сообщение для блокировки через «Мобильный банк», если услуга подключена.

Сообщите оператору некоторые данные о себе и о своей карте. Как правило, требуется назвать кодовое слово, которое указывается клиентом при оформлении заявления на выдачу карты, ваши контактные данные. После этого банк блокирует карту.

Номер телефона, по которому нужно звонить в подобных случаях, указан на оборотной стороне банковской карты.

Чтобы он всегда был под рукой, внесите его в записную книжку или добавьте в контакты мобильного телефона. Также номер телефона службы поддержки можно найти на официальном сайте банка.

Советую всем пользователям платежных карт заранее переписать реквизиты карты и контактные данные банка. Всегда держите их при себе, чтобы иметь возможность связаться с банком в экстренных случаях.

И еще. Не храните ПИН-код в кошельке вместе с картой. Ведь в случае, если ваш кошелек с картой и секретным кодом попадет в руки нечестного человека, вы рискуете потерять все деньги.

После блокировки потерянной карты следует обратиться в банк с письменным заявлением о ее перевыпуске.