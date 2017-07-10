В чем разница между банкоматом и терминалом?

Чтобы оплатить коммунальные услуги или штраф, положить деньги на телефон или внести взнос в погашение кредита, необязательно идти в банк и стоять в очереди. Все эти операции можно сделать через банкомат или терминал. Главное – знать, как они работают.

Чтобы расплатиться банковской картой или снять с нее зарплату, вы можете воспользоваться только банкоматом.

Если в устройстве есть отделение для приема платежных карт (картридер), то перед вами, без сомнения, банкомат. Также с помощью банкомата можно получить информацию о состоянии своего счета.

«Обратите внимание: если вы проводите операцию с картой в банкомате стороннего банка, будьте готовы к комиссии за обслуживание», - отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Платежный терминал – это устройство для оплаты услуг. В отличие от банкомата он принимает только наличные деньги. Имейте ввиду, что терминал может принадлежать не банку, а платежному агенту. В таком случае вам придется оплатить комиссию. Как правило, это небольшой процент от суммы.