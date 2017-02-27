Что делать, если в банке не дают кредит?

«Обратилась в банк за кредитом, но там отказали. Хочу получать займ в МФО, но опасаюсь огромных процентов. Защищены ли хоть как-то мои права?» - спрашивает Анна Соустова, г. Тула.

С 1 января 2017 года права всех клиентов микрофинансовых организаций защищены лучше: вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты. То есть, если вы заняли у микрокредитора 1000 рублей, то должны вернуть не больше 4000, из которых 1000 - основной долг, 3000 - максимальные проценты.

Обратите внимание: данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2). Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

Настоятельно рекомендую тщательно прочитать договор перед подписанием, а не после.

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, можно обратиться в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу: Тула, ул. Советская, 88.

Или направьте обращение через интернет-приемную Банка России на официальном сайте.