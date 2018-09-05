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Азбука финансов
Заем не брал, а долг растет

Заем не брал, а долг растет

Что делать в такой ситуации тулякам?

В последнее время в тульских СМИ появляются истории о недобросовестных сотрудниках микрофинансовых организаций, которые оформляют займы на туляков без их согласия, а полученные деньги присваивают себе. Легко догадаться, что через некоторое время ни о чем не подозревающему человеку поступают звонки: сотрудники МФО требуют возврата денег. Что делать в такой ситуации, объясняют специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Если вы не заключали договор и деньги не получали, значит, вероятнее всего, вашими паспортными данными воспользовались мошенники и обманным путем получили заем от вашего имени.

Чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться в МФО, которая требует от вас вернуть долг, с заявлением о проведении проверки.

Также необходимо направить жалобу в Банк России (например, через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru) и в Федеральную службу судебных приставов.

По статистике за I полугодие 2018 года около 10% жалоб граждан в Банк России, касавшихся МФО, были связаны с оспариванием факта заключения договора (мошенничество, в том числе исправление/оспаривание кредитной истории при наличии в ней недостоверных данных).

Банк России, получив обращение от гражданина, выяснял все обстоятельства и взаимодействовал с микрофинансовой организацией. Если обнаруживалось, что речь шла об МФО, а не о нелегальном кредиторе, то организация проводила свою проверку. После чего она аннулировала действие договора займа, а также обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Пострадавшему из МФО направлялось письмо с разъяснениями ситуации.

Обратите внимание: привлечение к уголовной ответственности мошенников, нелегальных кредиторов, относится к компетенции правоохранительных органов, поэтому в подобных случаях нужно незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, сегодня, в 15:20 +3
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