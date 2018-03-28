Карта виртуальная, деньги – реальные

Совершать покупки в интернете – современно, удобно и даже выгодно. Не выходя из дома, можно приобрести авиабилеты, книги, подарок близкому человеку и даже продукты к ужину. Достаточно иметь хорошую связь и банковскую карточку. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не потерять все деньги с карты?

Покупки через Интернет лучше совершать с собственного компьютера, снабженного антивирусной программой. Ни в коем случае не стоит это делать, подключившись к бесплатному Wi-Fi с открытым доступом – посторонним лицам могут стать известны данные вашей карты.

Сайты-фальшивки – еще одна ловушка, в которую можно угодить, совершая покупки в сети.

Сайты, созданные мошенниками, предлагают продукты и услуги от лица известных компаний для хищения денег у граждан. Для этих целей используется наименование сайта, похожее на имя действующей компании, элементы ее фирменного стиля, логотип. Расчет прост: не все люди внимательно смотрят на адресную строку браузера и не все понимают, что сайт только похож на привычный сайт, на самом деле являясь совершенно другой страницей. Иногда мошенники изменяют в названии всего лишь одну букву. Что происходит после оплаты «товара» на таком сайте? Незадачливый клиент потеряет деньги, кроме того, его персональные данные, которые он сам ввел на сайте-двойнике, попадут в руки аферистов.

Чтобы обезопасить свои средства, совсем не обязательно отказываться от шопинга в режиме онлайн.

Стоит быть осмотрительнее, избегать посещения непроверенных сайтов и завести виртуальную платежную карту. Как правило, виртуальная карта не имеет физического носителя, то есть вы не можете подержать ее в руках. Вместо привычной пластиковой карты клиент получает только ее реквизиты, которые понадобятся для оплаты в интернете: срок действия, ее номер и код безопасности, состоящий из трех цифр. Виртуальную карту можно открыть за несколько минут, например, через приложение онлайн-банк. Кроме того, владелец вправе самостоятельно установить лимиты на расходные операции и пополнить карту на определенную сумму непосредственно перед покупкой.

На сегодняшний день виртуальные карты выпускают практически все банки, а комиссия составляет символическую сумму – вполне посильная плата за сохранность ваших денег.