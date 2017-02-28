Как вернуть переплаченные деньги за КБМ?

Более 1 млн автовладельцев в России воспользовались упрощенной процедурой корректировки коэффициента «бонус-малус». КБМ –коэффициент для расчета стоимости ОСАГО, учитывающий количество страховых случаев водителя, виновником которых тот являлся. За безаварийную езду можно рассчитывать на скидки при оформлении полиса: 5% за каждый год (до 50% максимум). А для виновников ДТП, наоборот, вводится повышающий коэффициент: от 1,4 до 2,45. При расчете КБМ страховщик обязан пользоваться значением, указанным в автоматизированной системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которую ведет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Чаще всего жалобы, адресованные в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, касаются как раз некорректного применения КБМ. Так, в 2015 году туляки направили 204 обращения по этому поводу, в прошлом году – 446. Главные причины некорректного применения коэффициента – невнимательность самих же автовладельцев, а также неточности при оформлении договора ОСАГО.

Чтобы исправить значение КБМ, с которым вы не согласны, нужно обратиться с заявлением в свою страховую компанию или к тому страховщику, у которого вы планируете заключить новый договор ОСАГО.

Раньше, чтобы исправить коэффициент, приходилось обращаться ко всем предыдущим страховщикам, у которых автовладелец покупал полис. Если страховая компания не может оперативно устранить причины некорректных сведений в системе, то РСА в течение пяти рабочих дней по запросу страховщика проводит свою проверку. По ее результатам компания обязана исправить значение КБМ, если он действительно неверно применен, и учитывать при заключении договора ОСАГО новые данные.

Если по какой-то причине страховая компания не может устранить проблему с расчетом КМБ, следует направить жалобу в Банк России, на сайте которого работает интернет-приемная (www.cbr.ru). Если при проверке выяснится, что расчет коэффициента «бонус-малус» действительно произведен неправильно, мегарегулятор обяжет страховщика внести соответствующие исправления в систему.

Если вы обнаружили, что страховые компании не учитывали скидку за безаварийную езду, то переплаченные деньги можно вернуть.