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Азбука финансов
Как не стать жертвой мошенников?

Как не стать жертвой мошенников?

Каждый третий россиянин хотя бы раз попадался на удочку телефонных и интернет-мошенников -  таковы неутешительные данные опроса ВЦИОМ, который проводился в 130 населенных пунктах России. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Специалисты  ВЦИОМ также выяснили, что больше всего наши сограждане опасаются кражи денег с их банковских карт и электронных счетов и персональных данных. Такими опасениями поделились 65% респондентов. Кроме того, опрашиваемые заявили о боязни потерять деньги из-за мошеннической информации (58% участников опроса), а также столкнуться с ложной информацией, которая распространяется аферистами через СМС и по электронной почте (56%). 

Немудрено, что тревожные мысли посещают пользователей мобильных финансовых и интернет-сервисов. По данным Банка России, за прошлый год объем несанкционированных операций с использованием платежных карт составил порядка 1,08 млрд рублей. Этот показатель несколько меньше, чем в 2015 году, когда объем подобных несанкционированных операций по банковским картам достигал 1,15 млрд рублей.

Подчеркну: ни в коем случае не сообщайте данные вашей карты другим лицам.

Кем бы они ни были. Такую информацию не имеют право запрашивать даже работники банка! Чтобы не попасть в ловушку аферистов, не следует отвечать на подозрительные смс, переходить по непроверенным ссылкам. При малейшем подозрении, что данные вашей карты попали в чужие руки, заблокируйте ее, обратившись в банк.  

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, сегодня, в 12:35 0
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