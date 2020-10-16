Как считать собеседника? Применяем психодиагностику в жизни, на работе и в отношениях

Как добиваться поставленных целей в переговорах, подборе персонала, личной жизни?

Умение понимать других людей и выстраивать эффективный взаимовыгодный диалог сегодня наиболее востребовано.

Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер кадрового центра «Астери».

Какая самая частая проблема в коммуникациях между людьми?

Конечно, чаще всего это нежелание или неумение слышать друг друга, не обращая внимание в разговоре на личностные особенности собеседника.

Как чаще всего мы ведем себя в споре?

Не слушая оппонента, мысленно параллельно ведем с ним диалог, парируя и стараясь навязать свою правоту.

Как итог — конфликт и непонимание.

Нам свойственно приписывать другим людям свои отрицательные, неосознаваемые черты.

Видеть в другом глазу бревно, отстаивать упрямо, вырванное из контекста, забывая уже о первоначальной цели разговора.

Если вы хотите достигать поставленных целей, выстраивать эффективную команду, прогнозировать поведение человека, заранее оценив возможные риски и сложности общения, необходимо учиться внимательно наблюдать за оппонентом и подстраиваться под его особенности.

Но как спрогнозировать и расшифровать код каждой личности, чтобы быть эффектным и решать поставленные задачи?

На формирование личности оказывают влияние огромное количество факторов, как генетических, средовых, возрастных, культурных, психических.

Поэтому оценка особенностей поведения человека всегда должна быть в контексте ситуации.

Учитесь наблюдать и задавать себе вопросы.

Почему человек сегодня оделся именно так, а не иначе? Его прическа, одежда, ее цвет, фасон, аксессуары, татуировки.

Каким образом он отражает свои мысли, насколько быстро говорит и дает реакцию? Сопровождает ли свою речь активной жестикуляцией, мимикой или сдержанно излагает?

Как он относится к проблемам, к людям и вещам.

Как он принимает разные установки, традиции?

Какие у него ценностные ориентации?

Какой у него дом: крепость или проходной двор?

Какие хобби и увлечения?

Ответы на данные вопросы дают нам огромное количество информации для понимания и прогностики поведения человека.

паранойяльный склад характера

Например, перед вами харизматичный лидер, который берет на себя ответственность, готовый вести за собой людей, подозрительный, принципиальный. В коммуникациях предпочитает манипулировать и подавлять.

Убедительный и директивный. Данный тип личности привык, не смотря ни на что добиваться поставленных целей любыми путями, проходя по головам.

Очень энергичен и работоспособен. Он работает и все должны быть вокруг на чеку.

Слоган бренда Mercedes-Benz: «лучшее или ничего», как раз очень подходит под философию данного типа людей.

Если нет возможности получить власть, то находит ее там, где можно кляузничать, командовать, сутяжничать.

Устанавливает свои правила везде, куда приходит.

Он расставит книги по их содержанию и не дай Бог данный порядок кто-то нарушит.

Его близкий круг те, кто разделяют его убеждения.

Его рост может быть, как низким, вспоминайте Наполеона, так и достаточно высоким, как, например, у Петра I.

Его внешний вид всегда соответствует ситуации. В одежде предпочитает классический стиль, без яркости и претензий на индивидуальность. Отличный оратор, с громкой, четкой, директивной речью, часто в разговоре перебивающий других.

С преобладающей «указывающей» жестикуляцией. Почти всегда необоснованно, неоправданно требователен. Но отказ ему всегда крайне для него неприятен.

Категоричный, гневливый, с аффективными эмоциональными вспышками.

Его придирки часто не обоснованы. Общаться с таким человеком необходимо на языке его ценностей и установок.

Ему необходимо давать возможность чувствовать себя всегда первым и правым. Вы все равно его не переубедите, он вам не предоставит такой возможности.

Мотивируйте такого сотрудника ростом и развитием. Он будет готов долго пахать при низкой заработной плате и перспективе роста, а также возможности решения сверх значимых задач.

Хобби для таких людей одно - работа.

Для него вполне допустимы ситуации увода бизнеса, поэтому будьте готовы мотивировать его долей в бизнесе.

демонстративный

Люди, которые обожают быть в центре внимания и достигают этого любимыми путями, обладают доминирующей демонстративной чертой в характере. Внимание окружающих должно быть тотальным, обращенным исключительно на них и не важно каких усилий это будет стоить, в этом отражается их целеустремленность.

Если вышеописанный властник делает все во имя высоких и значимых целей и достижений, то демонстратив исключительно, чтобы сорвать аплодисменты.

Для них важно, что про них скажут другие, что подумают, как оценят.

Яркость в одежде, крупные аксессуары, кокетливый взгляд, демонстративные позы, нарядные визитки. Не важно, что туфли неудобные, главное красивые. Обладают манерной, активной жестикуляцией.

Это основная аудитория модных журналов, покупатели брендовых вещей. Они не творцы, они подражатели.

Много, быстро говорят, рассуждают поверхностно, не углубляются в детали, так относятся и к делам. Быстро принимают решения, нетерпеливы.

В выстраивании коммуникаций с данным типом личности не бойтесь переборщить с комплиментами, разными знаками вашего расположения и доброжелательного внимания.

Отличные кандидаты на должности, связанные с общением с клиентами, но не на долгосрочные, а на короткие циклы.

Продолжение следует...