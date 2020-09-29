Ложь на первых свиданиях: как ее распознать?

Ах, обмануть меня не трудно!

Я сам обманываться рад.

А. С. Пушкин «Признание»

Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер кадрового центра «Астери».

Первые свидания — неизвестность, будоражащие чувства, предвкушение... И, как правило, вспоминая прошедший вечер, человек заново переживает какие-то свои неправильно подобранные слова, неловкие поступки. Сосредоточившись на эмоциях, он упускает из виду важные детали встречи. Как понять истинные мотивы и «прочитать» поведение избранника? Не лжет ли он? И что такое обман?

Обман – «ложная коммуникация, предположительно приносящая пользу коммуникатору». В данном определении важно выделить преднамеренность обмана или бессознательное введение в заблуждение. Доказано, что чаще врут именно своим партнерам, а не супругам, и врут для того, чтобы понравиться, оставить приятное впечатление, выставить себя в самом лучшем свете. Таким образом человек хочет удержать и заинтересовать вторую половину и защитить себя от неодобрения. Что, в принципе, объяснимо: согласитесь, было бы крайне странно услышать на первых романтических встречах всю нелицеприятную правду о человеке…

Эволюционно при возникновении эмоции страха у нас сформировались три типа реакции: стой, бей или беги. Выбор одной из них зависит от преобладания уровня гормонов в организме: адреналина, норадреналина и кортизола. Присмотритесь, какую поведенческую стратегию выбирает ваш избранник или избранница. Как, к примеру, мужчина справляется с проблемами? Что и как говорит об этом? Терпит, реализуя стратегию «стой»? Решает проблемы, предпочитая активные действия? Или жалуется, выбирая стратегию «беги»?

Почему важно уделить внимание данной информации? Да потому что после узаконивания отношений уж точно ничего не изменится…

Эти стратегии реализуются и в поведении обмана, так как организм испытывает стресс.

Для человека с преобладанием в организме кортизола, гормона коры надпочечников, реализуется стратегия «стой». Это любое замирание в словах, действиях, движениях. Реакция затаивания. Вы задали прямой вопрос, а в ответ – длинная пауза, человек корпусом отодвинулся назад, взгляд отвел в сторону.

Если преобладает норадреналин, гормон ярости и стресса, лжец выберет агрессивную стратегию защиты, подавления встречными вопросами, обвинениями.

Адреналин, гормон мозгового вещества надпочечников, сопровождает реакцию «беги». Это любые уклоняющиеся действия, дистанцирование от значимой темы. Cтратегия забалтывания, переход на другие темы.

Если вы слышите уклончивую речь или негативные эмоции на вполне, как вам кажется, нейтральный вопрос, обратите на это внимание: почему данная тема вызывает у человека такую реакцию?

Описанные выше три стратегии поведения всегда показывают стремление человека уйти от значимой темы, скрыть информацию.

Ложь всегда преднамеренна, человек, не сообщающий истину от незнания, не лжет!

Если мужчина или женщина страдают нарциссизмом, они будут абсолютно убеждены в своем превосходстве и неотразимости, искренне в этом уверены.

Мужчина на первом свидании с девушкой, рассказывающий о себе и намеренно не упоминающий о том, что он женат, преднамеренно обманывает.

На тему лжи проведено большое количество экспериментов, согласно которым женщины, которые сообщали серьезную ложь, описывали себя как испытавшие более сильные чувства вины, тревоги, страха, чем мужчины. Размышляя о ситуациях, в которых они сами были обмануты, женщины говорили, что были более озлоблены, чем мужчины.

Поведение человека в ситуации обмана зависит от особенностей его личности.

Тревожный сам по себе человек, скорее всего, будет вести себя замкнуто, отстраненно, немногословно, создавая впечатление явно что-то скрывающего, не расположенного к разговору человеку. На самом деле он испытывает огромный стресс, потому что рядом с ним девушка, которая ему очень нравится.

А кто уже давно и эффективно практикуется в успешности обмана и в очередной раз преследует такую цель, не будет испытывать сильного страха разоблачения, так как его опыт и самоуверенность позволяют предусмотреть все возможные нюансы. И когда лжец будет совершать ошибки уже просто из-за беспечности, вы сможете обратить на это внимание, конечно, если только ваши взволнованные разум и сердце смогут вам это позволить...

Лжец не будет испытывать угрызений совести или страх, если жертва обмана будет для него безразлична или обезличена.

Но есть и благородные цели обмана, например, оградить жертву от неприятностей или неловкой ситуации.

Конечно, первые романтические встречи полны сильных ощущений и эмоций. Чтобы избежать иллюзий и разочарований в дальнейшем, старайтесь не брать на себя чужую роль, просто будьте собой. И вы оба сможете принять правильное решение, хотите ли вы двигаться дальше вместе, интересны ли друг другу или ваши дороги никогда больше не пересекутся.