Выходные в Туле: 1-3 сентября

Вот и кончилось лето. Но грустить не нужно — впереди новый концертный сезон, а уже на этих выходных — День знаний, Школодром, соревнования по конкуру и множество интересностей.

Вы знаете какое самое главное событие на этих выходных? Нет, это не День знаний, а фестиваль «Школодром 2017»!

2 сентября, в субботу, в Белоусовском парке газета «Слобода», портал Myslo при поддержке партнеров и спонсоров проведут самое главное школьное приключение этого года — фестиваль «Школодром-2017». Праздник продлится с 13.00 до 19.00 на площади у фонтана.

сайкобилли

Fifty/Fifty Fest

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

2 сентября, суббота, 16.00

300 Р

На летней веранде, а затем и внизу — в клубе — выступят одни из лучших rockabilly, psychobilly и surf коллективов страны, пройдёт выставка автомобилей, будет сооружён мобильный бар с тульским крафтовым пенным, гриль-бар, небольшой мерч-маркет. Парни из Chop-Chop будут делать стрижки и укладки, а также приедет фудтрак с бургерами! На Fifty/Fifty выступят звезды мировой величины, великолепные Messer Chups из Санкт-Петербурга, гавайский проект Олега Гитаркина Aloha Swamp, московские звезды Beat Devils, The Betty Boop Lovers, смоленские Route67, тульские The Magnetix и Stressor, а свои лучшие пластинки на протяжении всего фестиваля будет крутить неподражаемый DJ Spaceman.

и отдых, и стажировка

Архидни в «Ясно поле»

Ясно поле, экопарк

Вележево, Ясногорский район

2−3 сентября

Участие бесплатное, необходима регистрация

2−3 сентября состоится большое архитектурное событие — АРХИДНИ в Экопарке «Ясно Поле», расположенном в Ясногорском районе Тульской области. В «Ясно Поле» активно развиваются направления, связанные с отдыхом, здоровым питанием, творчеством, а также исследованием и внедрением самых передовых технологий зелёной архитектуры и строительства.

золотой город

Среднерусская возвышенность

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы. Он проходит в одном из наиболее самобытных мест Тульской области — «Золотом городе».

2 сентября, в субботу, на фестивале выступит Haddaway — кумир молодежи середины 90-х годов, авторы хита «What is love» и российский спортсмен грузинского происхождения Торнике Квитатиани.

3 сентября, в воскресенье, выступит созданный в стенах Тульской филармонии ВИА «Красные маки» и легендарный ВИА «Синяя Птица» был создан братьями Робертом и Михаилом Болотными в 1975 году при Куйбышевской государственной филармонии.

назад в прошлое

Супердискотека 90-х

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

1 сентября, пятница, 18.00

300 Р

Супердискотека 90-х возвращает в детство, когда мы обменивались на переменке вкладышами, вырывали странички с замечаниями из дневника, спешили домой рубиться в Сегу и Денди, а по вечерам всей семьей смотрели «Санта-Барбару». Это гораздо больше, чем просто вечеринка — это грандиозное шоу и одновременно возвращение в мир 90-х. Туда, где музыку слушали на кассетах.

аньон хасейо

K-pop party

Ирландец, паб

Тула, улица Вильямса, 14

2 сентября, суббота, 19.00

Вход от 250 Р

На K-Pop Party вас ожидают зажигательные танцы под любимых исполнителей, пикантные конкурсы, профессиональный фотоотчет, выступления cover dance и cover song команд.

коняши

Кубок губернатора по конкуру

Грумант, парк-отель

деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км

2 сентября, суббота, 11.00

1000 Р, детям до 12 лет — вход свободный

В Тульской области состоятся региональные соревнования по конкуру «Кубок „Грумант-2017“» — квалификационные соревнования к Чемпионату России, группа «Б».В Кубке примут участие лучшие всадники из мира конного спорта. Развлекательная программа: концерт московского джаз-бэнда, модное дефиле, вернисаж под открытым небом, кулинарное шоу, открытые дегустации, детские интерактивы, подарки гостям.

танцуй!

День открытых дверей в BM1

BM1 Dance Home

Тула, ул. Каминского, ул. 24-в

2 сентября, суббота, 10.30

Вход свободный

Предлагаем вашему вниманию серию бесплатных уроков от школы танцев BM1, посетить которые может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки. В течение всего дня вас ждут занятия по вогу, дэнсхоллу, хип-хопу, тверку, стрэтчингу, брейкдансу и другим направлениям. Все записавшиеся будут разделены на возрастные группы.

а что в кино?

Предлагаем вашему вниманию свежие премьеры. Полную киноафишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.

Тайна 7 сестер

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает… Смотрите фильм «Тайна 7 сестёр» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.

Сверхлюди

Сериал Marvel «Сверхлюди» («Inhumans») рассказывает о неизвестных ранее захватывающих приключениях королевской семьи под предводительством Черного Грома (Black Bolt) — таинственного короля Сверхлюдей (Inhumans), чей голос настолько могуч, что даже его малейший шепот способен разрушить город. Военный переворот вносит раскол в королевскую семью Сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу. Смотрите премьеру только в «Синема Парке» в формате IMAX.

Квест

Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск, и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он заходит в магазин предметов старины и приобретает там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность. Смотрите фильм «Квест» в тульском «Алмазе» и кинотеатрах Новомосковска.

Банда котиков

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не напугает! Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий. Смотрите «Банду котиков» только в «Синема Парке».

Вышибала: Эпический замес

Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом. Смотрите комедию «Вышибала: Эпический замес» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.

Гоголь. Начало

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем (Александр Петров), молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро (Олег Меньшиков), начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Смотрите «Гоголь. Начало» во всех кинотеатрах Тулы и области.

Хэвенхёрст

В самом центре Нью-Йорка стоит самый настоящий дом с привидениями, в который можно заселиться, но нельзя выселиться. Разве что на тот свет. Выйдя из реабилитационного центра, Джеки получает второй шанс — новую работу и комнату в многоквартирном доме Хэвенхёрст. Началом всех бед для женщины стала смерть маленькой дочери, затем последовал нервный срыв, алкоголь, наркотики… Однако, всякая боль со временем проходит, поэтому попасть в Хэвенхёрст для Джеки удача. По крайней мере, ей так казалось. Смотрите фильм ужасов «Хэвенхёрст» в «КиноСити» и кинотеатрах области.