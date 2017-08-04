Архидни в «Ясно поле»

2-3 сентября состоится большое архитектурное событие – АРХИДНИ в Экопарке «Ясно Поле», расположенном в Ясногорском районе Тульской области. В «Ясно Поле» активно развиваются направления, связанные с отдыхом, здоровым питанием, творчеством, а также исследованием и внедрением самых передовых технологий зелёной архитектуры и строительства.

В программе АрхиДней – выступления и дискуссии на тему модульного строительства, творческая клаузура (эскиз, набросок идеи архитектурной задачи) и запуск конкурса на создание Парка Мостов, подведение итогов АрхиВызов 2017:Модульные Дома, выставка строительных технологий, дегустация Яснопольских сыров, активная развлекательная программа, детский интерактив и многое другое.

Подробности и регистрация на сайте события: archiyasno.ru

программа

2 сентября

12.00 Открытие АрхиДней.

12.20 Дискуссия “Конструктор мечты. Преимущества и недостатки модульных домов в сравнении с серийными домами и домами индивидуального дизайна.

Участники: Иван Овчинников (ДубльДом), Владимир Юзбашев (Дом ковчег), Тотан Кузембаев, Алексей Розенберг, Сергей Сыренов, представитель Ассоциации деревянного домостроения. Модератор дискуссии Елена Петухова (СМА).

13.20-14.20 Обед

14.20-15.00 Экскурсия по экопарку и презентация гостевых домов «Бык», «Корова» архитектора Владимира Кузьмина.

15.00-15.30 Дискуссия “Мост в мечту. Уникальные проекты мостов” с участием Николая Малинина и Тимура Башкаева.

15.30-17.00 Творческая клаузура «Парка Мостов Ясно Поля». Кураторы клаузуры: Владимир Кузьмин, Елена Петухова.

15:30 Мастер-класс от специалистов AGC.

17:00-18:00 Мастер-класс Тотана Кузембаева.

18.00 Торжественная церемония награждения победителей конкурса «АрхиВызов 2017: Модульные Дома».

20.00 Ужин, дегустация продукции «Ясно Поле».

20.30 Отправление автобусов в Москву.

21.00 Вечерний костер.

*В течение всего дня проходят занятия Группы «Кони на балконе» для детей в Творческой мастерской.

Выставка строительных технологий продемонстрирует новейшие образцы продукции.

3 сентября

11.00 Футгольф.

11.00-13.00 – Лекция Николая Малинина «Эволюция избы. Как развивалась типология частного загородного дома на протяжении 20 века».

13.00 Обед.

14.00 Круглый стол «Детские миры. Детские площадки для развития и отдыха. Новые идеи и форматы» с участием представителей архитектурных бюро Wowhaus, PlanAr, «Дружба», «Утро» и «Чехарда». Модератор дискуссии Елена Петухова (СМА).

Участие в АрхиДнях бесплатное при предварительной регистрации. На время проведения можно остановиться в Гостинице-Теплице, Доме-Ковчеге, палаточном городке или в гостевых домиках.

Подробности и регистрация на сайте события:

archiyasno.ru

Контакты организаторов:

+7 903 147 79 35

archchallenge@gmail.com