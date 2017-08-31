Где заказать кованые перила и ворота в Туле

Корреспонденты Myslo побывали в тульской кузнечной мастерской, которая считается одной из лучших в России.

Работы тульских кузнецов из мастерской «Ковка Гранд» украшают лучшие дома в Туле и Московской области. Каждая их работа — кованые перила, ворота, заборы или кровати – являются произведением искусства, их отличают неповторимый дизайн, прочность и безопасность.

Корреспонденты нашего портала побывали на производстве, чтобы своими глазами увидеть секреты красивой ковки.

Сначала в конструкторском отделе разрабатывают проект, в котором предусматривают все детали и пожелания заказчика.

Ворота и забор для стрелкового клуба «Цитадель».



Перила для частного заказчика в коттеджном поселке «Потапово».

Кованые изделия должны быть не только красивыми (что само собой разумеется), а еще прочными, долговечными и безопасными. Например, надо предусмотреть, чтобы ребенок не мог проскочить сквозь кованый рисунок, и много других тонкостей.

Когда проект согласован, чертеж выводят в натуральную величину. К примеру, если нужно изготовить 50 погонных метров перил, длина чертежей – 50 метров!

В самом начале работы.



Кузнец сгибает раскаленную докрасна заготовку до тех пор, пока она на 100% не будет совпадать с тем, что нарисовал художник.

В итоге изделие получается именно таким, каким его ожидал увидеть заказчик.



Скоро эта абстракция превратится в барную стойку в стиле LOFT.



Вот чем развлекается кузнец в свободное время.

Наконец от кузнецов и сборщиков кованые перила попадают в «чистилище».



Специальными бормашинами и болгарками убираются излишки сварки и заусенцы.



Если заказчик хочет, то изделие подвергается дробеструйной обработке: мелкая металлическая дробь под огромным давлением ударяется о металл, укрепляя его поверхность и делая ее однородной и шероховатой.



Мастер дробеструйной обработки Костя.

Забор после пескоструйной обработки.

Финальная часть работы на заводе — окраска. Изделия для клиентов «Ковка Гранд» окрашиваются в специальной покрасочной камере, которая является гордостью компании. Все сварные швы и «сложные» места обрабатываются холодным цинком.



Затем на изделие наносят фторсодержащий грунт и краску производства Германии.

Краска, которую используют в мастерской «Ковка Гранд», произведена в Германии, она дорогая и редкая. В строительном магазине такую не купишь. Но результат того стоит!

Так выглядят ворота, покрашенные в «гаражной мастерской» 3 года назад обычной краской по металлу.



А так – ворота, которые покрасили 3 года назад в мастерской «Ковка Гранд», — сохранились и прочность покрытия, и первоначальный цвет.



Даже огромные ворота длиной 12 метров окрашиваются в оптимальных условиях.



Аппарат для нанесения краски электростатическим способом — он назван в честь американского физика Рансбурга.



Готовые изделия бережно упакованы и ждут отправки на монтаж.

Вот такие секреты у тульских кузнецов: русское мастерство (а Тула не зря считается кузнечной столицей России) в союзе с немецкой краской и американскими станками.

Если вы ищете, где заказать кованые изделия – перила, ворота, козырьки и навесы — советуем начать поиск кузнецов в мастерской «Ковка Гранд», тем более что ходить далеко не надо, шоу-рум находится в пяти минутах езды от кремля: Тула, ул. Мосина, 29, ТЦ « Мастер », 2-й этаж, место 206.



На входе вас встречает отчеканенная Рыба-меч. Недавно одного посетителя, любителя французских бульдогов, вдохновила эта чеканка…



…и он заказал себе кованую кровать с изображением любимцев в изголовье.



Здесь вы получите бесплатную консультацию дизайнера-конструктора с огромным опытом работы. В наших каталогах огромный выбор различных вариантов ковки.

О своем визите лучше заранее договориться по тел. 8 (4872) 58-51-95 , чтобы конструктор ждал вас.

Честно говоря, вы можете просто показать фотографию ковки, которая вам понравилась, и кузнецы из «Ковки Гранд» сделают точную копию. Таким образом, например, мастера «Ковки Гранд» делали точную копию кованых перил из Версаля и французского посольства в Лондоне.

А что насчет цены?

Руководители «Ковки Гранд» говорят, что назначают цены, исходя из двух постулатов:

1. Чтобы клиенту было интересно и выгодно.

2. Чтобы денег хватило на качественную реализацию проекта.

Хотите быстро узнать цены? Достаточно скинуть фото с объекта и дизайн ковки на Whatsapp или Viber 8 (985)410-77-71.



Здесь вы вживую сможете увидеть и выбрать подходящий цвет, технику ковки и рисунок. Лучше один раз увидеть в металле, чем 100 раз на эскизе.

Приходите, звоните!

Представительство «Ковки Гранд» в интернете: www.KovkaKrasivo.ru

Тел. 8 (4872) 58-51-95.

Whatsapp/Viber: 8-985-410-77-71.

Отзывы о компании «Ковка Гранд»:

Михаил Иванцов – В наше время редко можно встретить партнеров, которые обращают внимание на сроки и качество. В этом плане «Ковка Гранд» является образцом. Обращаюсь в эту компанию, когда нужны креативные, красивые решения. У них есть все от грамотного проектирования до филигранного монтажа. Для стрелкового клуба «Цитадель» они предложили изготовить не обычный кованый забор, а с тематическим рисунком «Охота на уток», всем посетителям нравится, – говорит экс-глава Тулы Михаил Иванцов.

Иван Иволга – Мы активно занимается элитной и бизнес-недвижимостью, и нам важно, чтобы подрядчик работал с соблюдением условий договора, предлагал высокое качество, и чтобы недорого. При работе с «Ковкой Гранд» мы отметили европейское качество изготовления кованых перил и многочисленных навесов. А цены – у тульской компании они оказались на 20% ниже, чем в среднем по Москве, – рассказывает руководитель строительства Бизнес-центра Crosswall (Москва, Кутузовский пр.) Иван Иволга.

Майя Зинурова – Мы обратились в «Ковку Гранд», чтобы реализовать сложный и эксклюзивный проект, за который не бралась ни одна кузница в Москве. Нас удивил высокотехнологичный подход этой компании. Для проектирования перильных ограждений была создана объемная модель помещения с помощью 3D-сканера Leica, ребята активно использовали печать на 3D-принтере для создания мастер-моделей, изготовили перила, которые сочетали в себе классическую ручную ковку и инновационные композитные материалы. Заказчик остался доволен, а мне как дизайнеру было комфортно работать с этой командой, – говорит архитектор, владелец и руководитель элитного дизайн-бюро.

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