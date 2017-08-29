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Квест

Квест

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Питер Дьюкс
  
Актеры:
Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос, Хейли Голдштейн, Ияд Хаджджадж, Ибрахим Элкест, Тейлор Джон Пидмонт
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск, и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он заходит в магазин предметов старины и приобретает там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.

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