Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Питер Дьюкс

Актеры: Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос, Хейли Голдштейн, Ияд Хаджджадж, Ибрахим Элкест, Тейлор Джон Пидмонт

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 87 мин

Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск, и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он заходит в магазин предметов старины и приобретает там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.