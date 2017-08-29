Квест
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Питер Дьюкс
Актеры:
Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос, Хейли Голдштейн, Ияд Хаджджадж, Ибрахим Элкест, Тейлор Джон Пидмонт
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
87 мин
Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск, и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он заходит в магазин предметов старины и приобретает там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.
Сегодня
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
Завтра
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
2 сентября, суббота
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
3 сентября, воскресенье
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
4 сентября, понедельник
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
5 сентября, вторник
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
6 сентября, среда
|13:55
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
2 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
3 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
4 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
5 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05
6 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
21:20
|Победа (Новомосковск)
|
13:55
19:30
21:05