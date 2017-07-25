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Fifty/Fifty Fest

Fifty/Fifty Fest

Дебютный Fifty/Fifty Fest в 2015-м году прошёл с таким успехом, что tuj решили сделать его ежегодным. Этот настоящий праздник рок-н-ролла пройдёт в третий раз.

На летней веранде, а затем и внизу — в клубе — выступят одни из лучших rockabilly, psychobilly и surf коллективов страны, пройдёт выставка автомобилей, будет сооружён мобильный бар с тульским крафтовым пенным, гриль-бар, небольшой мерч-маркет. Парни из Chop-Chop будут делать стрижки и укладки, а также приедет фудтрак с бургерами!

Стартует фестиваль в 16.00 и до 23.00 базироваться на улице, а затем плавно переместится в стены бара-ресторана Stechkin, где группы продолжат свои выступления.

На Fifty/Fifty выступят звезды мировой величины, великолепные Messer Chups из Санкт-Петербурга, гавайский проект Олега Гитаркина Aloha Swamp, московские звезды Beat Devils, The Betty Boop Lovers, смоленские Route67, тульские The Magnetix и Stressor, а свои лучшие пластинки на протяжении всего фестиваля будет крутить неподражаемый DJ Spaceman.

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Вход — 300 Р.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
2 сентября 2017, суббота
16:00
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