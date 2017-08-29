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Вышибала: Эпический замес

Вышибала: Эпический замес

Страна:
Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Джей Барушель
  
Актеры:
Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Уайатт Расселл, Лив Шрайбер, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни, Джордж Чертов
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
          
 

 

Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.

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