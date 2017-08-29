Вышибала: Эпический замес

Страна: Канада, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Джей Барушель

Актеры: Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Уайатт Расселл, Лив Шрайбер, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни, Джордж Чертов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,68

Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.