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Гоголь. Начало (18+)

Гоголь. Начало (18+)

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Егор Баранов
  
Актеры:
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Евгений Стычкин, Юлия Франц, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Марта Тимофеева
  
Жанр:
детектив, приключения
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем (Александр Петров), молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро (Олег Меньшиков), начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.

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