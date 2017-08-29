Гоголь. Начало (18+)

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Егор Баранов

Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Евгений Стычкин, Юлия Франц, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Марта Тимофеева

Жанр: детектив, приключения

Продолжительноcть: 100 мин

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем (Александр Петров), молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро (Олег Меньшиков), начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.