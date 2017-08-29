Гоголь. Начало (18+)
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Егор Баранов
Актеры:
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Евгений Стычкин, Юлия Франц, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Марта Тимофеева
Жанр:
детектив, приключения
Продолжительноcть:
100 мин
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем (Александр Петров), молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро (Олег Меньшиков), начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.
Сегодня
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 сентября, пятница
|11:10
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
2 сентября, суббота
|11:10
|Киносити
|13:20
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
3 сентября, воскресенье
|11:10
|Киносити
|13:20
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
4 сентября, понедельник
|11:10
|Киносити
|13:20
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
5 сентября, вторник
|11:10
|Киносити
|13:20
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
6 сентября, среда
|11:10
|Киносити
|13:20
|Киносити
|15:30
|Киносити
|17:40
|Киносити
|19:50
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:10
|Киносити
7 сентября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
Завтра
|Киносити
|
11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
1 сентября, пятница
|Киносити
|
11:10
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
2 сентября, суббота
|Киносити
|
11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
3 сентября, воскресенье
|Киносити
|
11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
4 сентября, понедельник
|Киносити
|
11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
5 сентября, вторник
|Киносити
|
11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
6 сентября, среда
|Киносити
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11:10
13:20
15:30
17:40
19:50
22:00
00:10
7 сентября, четверг
|Киносити
|
00:10