Тайна 7 сестер
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Томми Виркола
Актеры:
Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Лара Дэкаро, Кристиан Рубек
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
123 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,58
В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…
Сегодня
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|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|ДКЖкино
|21:50
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 сентября, суббота
|10:20
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:10
|ДКЖкино
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:25
|ДКЖкино
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Киносити
|00:15
|Киносити
Сегодня
|ДКЖкино
|
13:10
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
15:15
19:40
|Киносити
|
10:20
18:45
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
18:45
23:05
Завтра
|ДКЖкино
|
13:10
19:25
|Киносити
|
10:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
18:45
23:05
2 сентября, суббота
|ДКЖкино
|
13:10
19:25
|Киносити
|
10:20
18:45
23:55
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
18:45
23:05