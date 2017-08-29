Тайна 7 сестер

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Томми Виркола

Актеры: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Лара Дэкаро, Кристиан Рубек

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 123 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,58

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…