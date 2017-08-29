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Тайна 7 сестер

Тайна 7 сестер

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Томми Виркола
  
Актеры:
Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Лара Дэкаро, Кристиан Рубек
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
123 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,58
          
 

 

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

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