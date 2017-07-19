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Среднерусская возвышенность: Haddaway и Торнике Квитатиани

Среднерусская возвышенность: Haddaway и Торнике Квитатиани

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

2 сентября, в субботу, на фестивале — Haddaway — кумир молодежи середины 90-х годов, без зажигательных танцевальных хитов которого не обходилась ни одна дискотека. Их ударная песня «What is love» до сих пор слышится из всех колонок планеты. Кто из нас не помнит ритмичные движения Джима Керри под эту мелодию?!

Российский спортсмен грузинского происхождения Торнике Квитатиани, в 2016 году решил продемонстрировать публике свой певческий талант. На слепых прослушиваниях шоу «Голос-5» он под собственный аккомпанемент исполнил легендарную композицию «Wicked Game» из репертуара Криса Айзека. Все судьи заслушались лирической балладой в исполнении грузинского певца, и только под самый конец песни повернулись к нему. Сам участник предпочел работать с Биланом и вошел в его группу.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
2 сентября 2017, суббота
18:00
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