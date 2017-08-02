Кубок губернатора по конкуру
В Тульской области состоятся региональные соревнования по конкуру «Кубок «Грумант-2017» — квалификационные соревнования к Чемпионату России, группа «Б».
В Кубке примут участие лучшие всадники из мира конного спорта.
Развлекательная программа:
- концерт московского джаз-бэнда;
- модное дефиле;
- вернисаж под открытым небом;
- кулинарное шоу;
- открытые дегустации;
- детские интерактивы;
- подарки гостям.
Детям до 12 лет — вход свободный.
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 8−910−550−54−76, 50−50−50.
Где и когда?
деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км
2 сентября 2017, суббота
11:00