Кубок губернатора по конкуру

В Тульской области состоятся региональные соревнования по конкуру «Кубок «Грумант-2017» — квалификационные соревнования к Чемпионату России, группа «Б».

В Кубке примут участие лучшие всадники из мира конного спорта.

Развлекательная программа:

концерт московского джаз-бэнда;

модное дефиле;

вернисаж под открытым небом;

кулинарное шоу;

открытые дегустации;

детские интерактивы;

подарки гостям.

Детям до 12 лет — вход свободный.

Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 8−910−550−54−76, 50−50−50.