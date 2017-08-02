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Кубок губернатора по конкуру

Кубок губернатора по конкуру

В Тульской области состоятся региональные соревнования по конкуру «Кубок «Грумант-2017» — квалификационные соревнования к Чемпионату России, группа «Б».

В Кубке примут участие лучшие всадники из мира конного спорта.

Развлекательная программа:

  • концерт московского джаз-бэнда;
  • модное дефиле;
  • вернисаж под открытым небом;
  • кулинарное шоу;
  • открытые дегустации;
  • детские интерактивы;
  • подарки гостям.

Детям до 12 лет — вход свободный.

Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 8−910−550−54−76, 50−50−50.

Где и когда?
Грумант, парк-отель
деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км
2 сентября 2017, суббота
11:00
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