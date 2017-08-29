Банда котиков
Страна:
Мексика, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Андрес Кутерье
Актеры:
Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Крис Эджерли, Мариев Херингтон, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Хоуп Леви, Гилберт Боус
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не напугает! Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 сентября, суббота
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:05
2 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:05