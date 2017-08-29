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Банда котиков

Банда котиков

Страна:
Мексика, 2017
 
Премьера:
в РФ 31.08.2017
 
Режиссер:
Андрес Кутерье
  
Актеры:
Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Крис Эджерли, Мариев Херингтон, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Хоуп Леви, Гилберт Боус
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Бюджет:
$8 000 000,00
  

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не напугает! Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.

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