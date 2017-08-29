Банда котиков

Страна: Мексика, 2017

Премьера: в РФ 31.08.2017

Режиссер: Андрес Кутерье

Актеры: Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Крис Эджерли, Мариев Херингтон, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Хоуп Леви, Гилберт Боус

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не напугает! Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.