Квартирник

Когда: 15 мая, пятница, 19.30.
Где: Молодежный центр «Олимп».
 

15 мая в молодежном центре выступят местные музыканты и творческие
коллективы. (12+)

 

Международный день семей

Когда: 16 мая, суббота, 13.00.
Где: Сокольнический Дом культуры.
 

16 мая в Доме культуры пройдет отчетный концерт детской студии танца
«Движение». (6+)

 

Ночь музеев

Когда: 16 мая, пятница, 18.00.
Где: Археологический музей.
 

Новомосковск присоединится к «Ночи музеев». Тема акции в этом году -
«Родное». В музее пройдут игры и мастер-классы. (6+)

 

Игротека

Когда: 16 мая, суббота, 13.00.
Где: Городская библиотека имени А.С. Пушкина.
 

Настольные игры для взрослых и детей. (6+)

 

Пасхальный фестиваль

Когда: 17 мая, воскресенье, 11.00.
Где: Дом культуры.
 

Вас ждут яркие творческие номера, атмосфера праздника и знакомство
с традициями православной культуры через детское творчество. (6+)

 

Мисс Новомосковск 2026

Когда: 17 мая, суббота, 17.00.
Где: Дворец культуры.
 

Ежегодный конкурс красоты. Участницы представят свои номера жюри,
которому предстоит выбрать победительницу. (6+)