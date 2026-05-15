Квартирник
Где: Молодежный центр «Олимп».
15 мая в молодежном центре выступят местные музыканты и творческие
коллективы. (12+)
Международный день семей
Где: Сокольнический Дом культуры.
16 мая в Доме культуры пройдет отчетный концерт детской студии танца
«Движение». (6+)
Ночь музеев
Где: Археологический музей.
Новомосковск присоединится к «Ночи музеев». Тема акции в этом году -
«Родное». В музее пройдут игры и мастер-классы. (6+)
Игротека
Где: Городская библиотека имени А.С. Пушкина.
Настольные игры для взрослых и детей. (6+)
Пасхальный фестиваль
Где: Дом культуры.
Вас ждут яркие творческие номера, атмосфера праздника и знакомство
с традициями православной культуры через детское творчество. (6+)
Мисс Новомосковск 2026
Где: Дворец культуры.
Ежегодный конкурс красоты. Участницы представят свои номера жюри,
которому предстоит выбрать победительницу. (6+)