Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года

Опубликована «Годовая Биржа губернаторов».

Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года

Итоги года опубликовали политические обозреватели независимого рейтингового агентства «ПолитБрокер». Всех российских губернаторов разделили на три группы по времени работы в должности.

Среди губернаторов со стажем более года рейтинг Дмитрия Миляева показал рост. Глава нашего региона набрал 24 балла и расположился на 5-м месте рейтинга.

Напомним, по версии холдинга «Минченко консалтинг» Дмитрий Миляев также вошел в топ-5 российских губернаторов: он упоминается в рейтинге в связи с эффективным развитием и продвижением адаптивного спорта.

сегодня, в 09:38 −4
