«Снежный субботник»: туляки и коммунальщики вышли расчищать улицы и дворы

9 января в Туле на расчистку областной столицы от снега и обработку улиц противогололёдными материалами направлены более 400 человек и порядка 300 единиц техники МКУ «Сервисный центр г. Тулы», «Спецавтохозяйство» и сторонних организаций.

«В уборке задействованы 42 КДМ. Тротуары приводит в порядок малая механизация», — уточнили в администрации города.

Ведутся уборка и вывоз снежных масс с дорог и тротуаров, остановок, общественных пространств, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Усилена обработка противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам, спускам и подъемам.

Сначала очищаются главные улицы, затем техника переходит на второстепенные дороги. В приоритете — социальные объекты, подъезды и подходы к ним.

За сутки с улиц города вывезено 1460 кубометров снега и израсходовано 1372 тонны реагента и песко-соляной смеси.

Уборку придомовых территорий и дворовых проездов многоквартирных жилых домов должны выполнять управляющие компании. За их работой следит управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы. Недобросовестным УК направляют предписания об устранении нарушений.

Если двор не убирают или делают это несвоевременно, жители могут оставить обращение на портале «Открытый регион 71» or71.ru или в ЕДДС: 8 (4872) 47-20-37; 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

В Ясногорском районе задействованы все имеющиеся ресурсы: на расчистке улиц и дорог работают 35 единиц основной техники, и привлечено ещё 5 единиц.

На самых сложных участках работают 12 человек, которые занимаются уборкой вручную там, где техника не справляется.

С 20:00 в Ясногорске начнется плановый вывоз снега с улиц Ишеева, П. Смидовича, Лесной, Щербина и Ленина.

Жителей просят убрать личный транспорт с указанных улиц на время работ, чтобы можно было максимально оперативно восстановить движение.

Аналогичные работы ведутся во всех муниципальных образованиях.

«По возможности отложите поездки за рулем. Даже опытные водители могут столкнуться с непредвиденными ситуациями, которые могут привести к авариям. Пешеходам — особая осторожность! Смотрите не только под ноги, но и на крыши — там скопились сосульки и снежные массы. Наши коммунальные службы работают в усиленном режиме, пытаясь справиться с последствиями ледяного дождя. Отдельная благодарность в адрес работников дорожных и коммунальных служб, которые трудятся без выходных с 31 декабря, включая праздничные дни.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте скоростной режим — безопасность прежде всего!

В экстренных случаях звоните в службу ЕДДС по номеру: 112», — обратился к жителям глава администрации Новомосковска Руслан Бутов.

На помощь коммунальным службам выходят жители.

Они помогают расчищать дворовые территории, а также совместно с работниками сетевых магазинов и сотрудниками министерства развития предпринимательства и торговли и подходы к магазинам.

Евгений Овсянников, житель дома № 112б по пр. Ленина в Туле:

«Тулу завалило снегом, но свою маленькую победу мы уже одержали. Лестница возле офтальмологической клиники быстро стала травмоопасной. Ступенек не видно, они плотно утрамбованы снегом, под которым еще и ледяная корка из-за дождя. Даже молодым и координированным людям приходилось преодолевать ее с осторожностью, держась за поручень. Что уж говорить о пенсионерах… Так было в первой половине дня, пока вместе с дворником нашего дома Акмалом мы не взялись за скребок и лопаты.

Полчаса энергичной работы, и вот лестница засияла первозданной красотой, то есть плиткой. Почистили и территорию у лестницы.

Некоторые прохожие нас благодарили, что, конечно, приятно. Теперь на лестнице никто не упадет и ничего не сломает. Вывод: снегопад делает нас лучше».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поблагодарил неравнодушных жителей:

«Огромная благодарность всем сотрудникам служб за их труд и всем вам, уважаемые жители, за понимание и терпение!»

Глава региона добавил, что ситуация с уборкой снега находится под контролем.