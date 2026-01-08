Грузовикам запретили въезд в Тулу из-за мощного снегопада

Фото Артема Хаустова, чат МДПС

С 16.00 8 января в Туле введен временный запрет на движение большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Такое решение связано с осложнением погодных условий: обильными осадками, гололедом, снежным накатом и плохой видимостью. Эти факторы создают прямую угрозу безопасности людей и значительно снижают пропускную способность городских дорог.

Водителей соответствующего транспорта настоятельно просят не заезжать на территорию города до отмены ограничений. Эта мера необходима для предотвращения ДТП и минимизации пробок.

Тульские водители сообщают, что фуры уже стоят на въездах в город - не могут подняться в гору. Это повлекло за собой пробки. Речь о Щекинском шоссе, Новомосковском шоссе в районе Большой Еловой, улице Чмутова и других.