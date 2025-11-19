  1. Моя Слобода
В Тульской области открылся новый комплекс по утилизации мусора

Предприятие мощностью 300 тысяч тонн в год расположено на площади 31,5 га.

В Тульской области открылся новый комплекс по утилизации мусора

В Узловском районе состоялось открытие нового индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев и отметил, что Тульская область активно участвует в нацпроекте «Экологическое благополучие»: 

– Введены три запланированных комплексных объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами: в Туле, Дубенском и Узловском районах. Уровень достижения федеральных показателей в Тульской области превышает плановый.

Комплекс в Узловском районе стал важным элементом инфраструктуры обращения с отходами, созданной в регионе.  Он замыкает цикл сортировки 100% образующегося ТКО в регионе. Предприятие создано региональным оператором «МСК-НТ» при участии Российского экологического оператора.

сегодня, в 20:10
Событие
комплекс по обращению с ТКО мусор твердые коммунальные отходы нацпроект Экологическое благополучие
Люди
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
