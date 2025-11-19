  1. Моя Слобода
В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность

В регионе завыли сирены.

В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена на территории Тульской области в 3.35. Отбой объявили в 4.03. По словам подписчиков, после объявления отбоя в городе ещё работали сирены. 

Тулякам напомнили алгоритм действий при ракетной опасности:

«Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении. Если вы находитесь на улице или в транспортном средстве, направляйтесь в ближайшее безопасное место. Сохраняйте спокойствие. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями. Единый номер вызова экстренных служб: 112».

сегодня, в 07:17
В Туле резко похолодает 19 ноября
В Туле резко похолодает 19 ноября
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
