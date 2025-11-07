Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан

Ему было 53 года.

Фото: https://vk.com/tulaeparhiya.

7 ноября скоропостижно скончался наместник Богородичного Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан. Об этом сообщает Тульская епархия.

Архимандрит Клавдиан (Олег Геннадьевич Ларьков) родился 7 сентября 1972 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. С 2000 года назначен клириком Тульской епархии, настоятелем Свято-Покровского храма города Ясногорска, благочинным Ясногорского округа.

В феврале 2002 года утвержден наместником Богородичного Щегловского мужского монастыря Тулы.

В 2004 году был удостоен Ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Сообщается, что чин отпевания архимандрита Клавдиана состоится 9 ноября по окончании Божественной литургии в Щегловском мужском монастыре.

