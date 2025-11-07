  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан

Ему было 53 года.

Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан
Фото: https://vk.com/tulaeparhiya.

7 ноября скоропостижно скончался наместник Богородичного Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан. Об этом сообщает Тульская епархия.

Архимандрит Клавдиан (Олег Геннадьевич Ларьков) родился 7 сентября 1972 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. С 2000 года назначен клириком Тульской епархии, настоятелем Свято-Покровского храма города Ясногорска, благочинным Ясногорского округа. 

В феврале 2002 года утвержден наместником Богородичного Щегловского мужского монастыря Тулы. 

В 2004 году был удостоен Ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Сообщается, что чин отпевания архимандрита Клавдиана состоится 9 ноября по окончании Божественной литургии в Щегловском мужском монастыре.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
7 ноября, в 20:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
скончался архимандрит Клавдиан
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 943 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 869 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2134 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6011 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вдоль веломаршрута «Лев Толстой» на проспекте Ленина начали высаживать липы
Вдоль веломаршрута «Лев Толстой» на проспекте Ленина начали высаживать липы
В Глушанках водитель Mercedes показал «чудеса вождения»
В Глушанках водитель Mercedes показал «чудеса вождения»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.