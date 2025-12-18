При пожаре на ул. Волкова огнеборцы спасли 12 человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Получив сообщение о происшествии, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место за несколько минут. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных никто не пострадал, возгорание на площади 5,5 кв. м было оперативно ликвидировано.

С применением спасательных устройств были спасены 12 жильцов, в том числе шестеро детей. От регионального ГУ МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

Спасатели напоминают: для летального исхода достаточно всего 5 вдохов едкого дыма. Пожарный извещатель вовремя среагирует и издаст громкий звук, который разбудит даже крепко спящего человека. Установите приборы у себя дома — они могут спасти вам жизнь!