Парень не захотел три года работать в Тепло-Огаревской ЦРБ.

Щекинский межрайонный суд рассмотрел иск Тульского государственного университета к местному жителю. Вуз требовал взыскать с бывшего студента штраф за то, что тот не выполнил условия договора о целевом обучении.

В 2020 году молодой человек заключил договор с министерством здравоохранения Тульской области. По условиям соглашения, государство оплачивало ему обучение в ординатуре по специальности «хирургия», а он обязался после выпуска отработать 3 года в Тепло-Огаревской ЦРБ.

Туляк успешно прошел обучение и окончил вуз. Однако после получения диплома он отказался ехать работать в районную больницу, тем самым нарушив условия контракта.

Университет потребовал взыскать с бывшего студента штраф в размере почти 390 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на госпошлину (12 248 рублей).

Суд, учитывая материальное положение ответчика, удовлетворил иск частично. Штраф снижен до 150 000 рублей. Судебные расходы в размере 12 248 рублей взысканы в полном объеме. В остальной части иска университету отказали.

Решение суда еще не вступило в законную силу.



