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Где в Туле обновят газоны, администрация решит после обследования
Фото Елены А.

Где в Туле обновят газоны, администрация решит после обследования

Пока точно известно, что новый газон появится на проспекте Ленина вдоль велодорожки.

Сейчас в Туле проходит обследование газонов после зимы. Как рассказала референт Управления по благоустройству администрации Тулы Ольга Кирюшина, после него будет принято решение о том, где обновить газон. 

— Точно планируем обновить газон вдоль велодорожки на проспекте Ленина, возможно, методом гидропосева. Обследование мы продолжим и по его итогам примем решение.

Тем временем горожане присылают в редакцию Myslo фото газонов на Красноармейском проспекте, которые пока не взошли.

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Напомним, эти газоны обновляли в прошлом июне методом гидропосева.

Также в администрации рассказали, что в этом сезоне в Туле высадят 3300 кустарников и 2770 деревьев: липа, клён, туя, можжевельники. Сажать деревья планируют на центральных улицах — Октябрьской, Демонстрации, Кирова, Пролетарской.

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