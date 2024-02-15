Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин отреагировал на информацию об обстреле торгового центра в Белгороде:

— Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате удара ВСУ по Белгороду.

Это ужасное, бесчеловечное преступление киевского режима. Подобным намеренным обстрелам гражданской инфраструктуры и убийству мирных жителей, женщин, детей нет и не может быть никаких оправданий.

Передаю слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В этот трудный час туляки разделяют с жителями Белгородской области боль невосполнимой утраты. Мы готовы оказать любую помощь и содействие.

Напомним, сегодня в результате обстрела торгового центра в Белгороде ранены 17 человек. В данный момент известно о шести погибших, среди них — один ребенок.