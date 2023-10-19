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Куриное мясо, яйца и помидоры: какие продукты подорожали в Тульской области в сентябре
Фото из архива Myslo

Куриное мясо, яйца и помидоры: какие продукты подорожали в Тульской области в сентябре

Аналитическая справка от регионального отделения Банка России.

Годовая инфляция в Тульской области в сентябре текущего года увеличилась и составила 6,16% . Напомним, в августе этот показатель был на уровне 5,78%. Аналогичная динамика наблюдалась в целом по России и ЦФО.

Рост цен в регионе ускорился из-за ослабления рубля, повышения мировых цен на отдельных сырьевых рынках, сокращения предложения некоторых товаров, а также повышенного потребительского спроса на ряд непродовольственных товаров.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Тульской области повысился до 6,34% после 5,68% в августе. Рост стоимости импортных кормов и оборудования привел к увеличению издержек производителей мяса и яиц. Неблагоприятная эпизоотическая ситуация ограничила поставки. Эти повысило цены на куриное мясо и яйца.

Ослабление рубля стало причиной удорожания импортных поставок фруктов и овощей, что привело к подорожанию помидоров и груш. 

Подробную информацию можно найти тут.

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сегодня, в 20:53 +2
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