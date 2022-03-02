Центральный район Тулы 3 марта частично останется без воды

Причина – ремонтно-восстановительные работы в одном из домов.

По данным «Тулагорводоканала», в четверг, 3 марта, с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Кауля 13 к. 3, 13 к. 2, 11к. 3, 11 к. 2, 11-Б, 9 к. 3, 9 к. 4, 7 к. 2, 9, 11 к. 1,

ул. Оборонная д. 87, 89 к. 1, 91 к. 1, 91 к. 2, 91 к. 3, 93 к. 1.

Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ по одному из адресов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.