Как продвигается ремонт Баташевского и Демидовского мостов?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Оба моста планируют отремонтировать к концу 2022 года.

В Туле проверили ход работ на Демидовском и Баташевском мостах. Напомним, в этом году специализированная подрядная организация приступила к реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, уже выполнены работы по разборке рельсошпальной решетки и дорожного покрытия, а также демонтаж балок пролетного строения первого технологического этапа.

В середине октября подрядчик приступил к буровым работам. На данный момент забетонирована первая буронабивная свая. Проведены штамповые испытания. Работы на объекте ведутся круглосуточно в две смены.

График выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком соблюдается. Дополнительно на объекте работают службы строительного контроля и авторского надзора. Реконструкцию моста планируют завершить в конце 2022 года.

Одновременно с этим ремонтируют Баташевский мост. Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход работ по монтажу пролетного строения временного моста и работы по монолитному сопряжению временного моста с подходами.

Подрядчик завез опоры освещения, бетонирует выравнивающий слой на временном мосту. График выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком также соблюдается. Реконструкцию Баташевского моста планируют завершить в конце 2022 года.