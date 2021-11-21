новости
новости
Регистрация
Как продвигается ремонт Баташевского и Демидовского мостов?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как продвигается ремонт Баташевского и Демидовского мостов?

Оба моста планируют отремонтировать к концу 2022 года.

В Туле проверили ход работ на Демидовском и Баташевском мостах. Напомним, в этом году специализированная подрядная организация приступила к реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, уже выполнены работы по разборке рельсошпальной решетки и дорожного покрытия, а также демонтаж балок пролетного строения первого технологического этапа.

В середине октября подрядчик приступил к буровым работам. На данный момент забетонирована первая буронабивная свая. Проведены штамповые испытания. Работы на объекте ведутся круглосуточно в две смены.

График выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком соблюдается. Дополнительно на объекте работают службы строительного контроля и авторского надзора. Реконструкцию моста планируют завершить в конце 2022 года.

Одновременно с этим ремонтируют Баташевский мост.  Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход работ по монтажу пролетного строения временного моста и работы по монолитному сопряжению временного моста с подходами.

Подрядчик завез опоры освещения, бетонирует выравнивающий слой на временном мосту. График выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком также соблюдается. Реконструкцию Баташевского моста планируют завершить в конце 2022 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:20 −6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт моста
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После вмешательства прокуратуры в Суворовском районе работникам предприятия выплатили долг по зарплате
После вмешательства прокуратуры в Суворовском районе работникам предприятия выплатили долг по зарплате
«Схожу за вас в ТЦ»: туляки с QR-кодом нашли новый способ заработка
«Схожу за вас в ТЦ»: туляки с QR-кодом нашли новый способ заработка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.