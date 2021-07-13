Где в Туле отключат свет 14 июля

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Гармонная, 37,

ул. Марата, 35, 35-а, 31, 33,

ул. Калинина, 26,

ул. Жаворонкова, 5,

ул. Рязанская, 20, 22, 1,

1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),

2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),

ул. 3-я Овражная, 4-32 (чётн.), 11-23 (нечётн.),

ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.),

ул. Овражная, 14-44 (чётн.),

ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),

ул. Фурманова, 3-а, 3-10,

ул. Щорса, 3-31 (нечётн.), 4-36 (чётн.),

ул. Железняка, 14-а, 16-а, 16,

ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а, 40,

ул. Станиславского, 51, 55, 57,

ул. М. Расковой, 10-22,

ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),

пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),

ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Осипенко, 1-15,

ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,

ул. Смидович, 14,

ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,

ул. Н. Краснослободская, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),

ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б,

Одоевское шоссе, 32, 34,

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,

ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

ул. Ракетная, 6-12 (чётн.), 9,

ул. Горельская, 1-7 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,

ул. Кольцова, 53-а, 4-36 (чётн.), 1-53 (нечётн.),

ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.),

ул. Некрасова, 2-32 (чётн.), 1-33 (нечётн.),

ул. Крылова, 15-28,

ул. Маяковского, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 6, 10, 12, 16, 14, 20, 22, 18, 3, 9, 11, 15,

ул. Пушкина, 47, 9-18,

ул. Грибоедова, 3-17,

ул. Тургенева, 1-12, 41-53 (нечётн.), 42-54 (чётн.),

п. Октябрьский, 60, 124, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101-125, 180-184, 190,

п. Старо-Овсянниково, 2-а.