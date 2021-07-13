В Тульской области ищут 29-летнего мужчину

О судьбе Андрея Баденко ничего не известно с 12 июля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 29-летнего Андрея Баденко, который 12 июля ушёл из дома в с. Ляпищево Щекинского района и не вернулся.

Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза серые. Особые приметы: на правой щеке шрам. Одежда: красная футболка, спортивные штаны, чёрные кроссовки.