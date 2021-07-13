В Тульской области ищут 29-летнего мужчину
О судьбе Андрея Баденко ничего не известно с 12 июля.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 29-летнего Андрея Баденко, который 12 июля ушёл из дома в с. Ляпищево Щекинского района и не вернулся.
Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза серые. Особые приметы: на правой щеке шрам. Одежда: красная футболка, спортивные штаны, чёрные кроссовки.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(905)628-06-88 или 112.
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