10-летняя тулячка выиграла музыкальный конкурс

С 16 декабря по 26 января творческий индустриальный кластер «Октава»

провел конкурс талантов «Спою в Oktava Lab».

Победительницей конкурса стала 10-летняя Аня Белова. Девочка спела песню «Сердце моё» из мультфильма «Моана» и покорила сердца членов жюри. Юная певица увлекается танцами и несколько лет занимается в вокальной студии «Карусель». Аня участвовала во множестве конкурсов и в одном из них выиграла стажировку в коллективе «Непоседы».

Теперь Аню ждет бесплатная запись на студии Oktava Lab и интервью для радио «Октава».