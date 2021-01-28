10-летняя тулячка выиграла музыкальный конкурс
Аня Белова спела песню «Сердце моё» из мультфильма «Моана» и покорила сердца членов жюри
С 16 декабря по 26 января творческий индустриальный кластер «Октава»
провел конкурс талантов «Спою в Oktava Lab».
Победительницей конкурса стала 10-летняя Аня Белова. Девочка спела песню «Сердце моё» из мультфильма «Моана» и покорила сердца членов жюри. Юная певица увлекается танцами и несколько лет занимается в вокальной студии «Карусель». Аня участвовала во множестве конкурсов и в одном из них выиграла стажировку в коллективе «Непоседы».
Теперь Аню ждет бесплатная запись на студии Oktava Lab и интервью для радио «Октава».