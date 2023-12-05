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За убийство пятилетнего ребенка житель Богородицка отправится в колонию на 17 лет
Фото Артема Жильцова.

За убийство пятилетнего ребенка житель Богородицка отправится в колонию на 17 лет

Мужчина убил сына сожительницы и закопал тело в лесу.

Тульский областной суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Богородицка Николая О. Напомним, он обвинялся в убийстве пятилетнего ребенка. Преступление было совершено в 2020 году.

Суд назначил наказание в виде 17 лет строгого режима, а также ограничение свободы на полтора года.

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Мы писали про эту ужасную историю в апреле. Все три года с момента убийства мать мальчика, Кристина Б., знала, что ее сын убит. И знала, что это сделал ее сожитель, но тщательно скрывала это.

Известно, что Кристина Б. трудилась проституткой, периодически выезжая на заработки. Два года — с 2020-го по 2022-й — она была в отношениях с 28-летним уроженцем Твери Николаем О., они снимали дом в Богородицке, вместе с ними жил и 5-летний сын Кристины.

По данным следствия, в октябре 2020 года женщина уехала на неделю на заработки в один из южных регионов, оставив ребенка с Николаем. В один из дней мальчик раскапризничался, и «отчим» избил его: ударил несколько раз по голове. Когда мальчик почувствовал себя плохо, он уложил его в кровать. Проснувшись утром, Николай увидел, что ребенок мертв.

Он погрузил тело в багажник, вывез в лес и закопал.

Когда мать вернулась домой и не нашла там своего сына, стала спрашивать Николая, и тот рассказал, что ребенок умер после того, как обо что-то ударился. Мать не заявила в полицию и три года молчала, чтобы не подставлять сожителя.

Ребенка никто не искал: сожители не были прописаны в Тульской области, она — в Москве, он — в Твери. В Богородицке они просто снимали жилье. А детсад ребенок не посещал.

Но однажды в чате проституток она проговорилась о том, что ее сын убит. Одна из участниц чата перекинула сообщение оперативникам.

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Так полиция узнала об убийстве ребенка. Кристину нашли, быстро вышли и на Николая. Тот не стал отпираться и показал место, где закопал малыша.

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Фотограф:
сегодня, в 14:24 +3
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