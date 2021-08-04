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Очаровательные щенки в добрые руки

Очаровательные щенки в добрые руки

Ищут дом щенки. Сейчас им два месяца, вырастут среднего размера. Есть девочки и мальчики. Обязательно будут стерилизованы, когда подрастут. 

Возможна доставка по Туле и области. 

Присмотритесь, может среди этих малышей ваш новый друг! Все вопросы по тел. 8-953-437-05-35.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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