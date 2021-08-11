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Собачки-сестрички ищут заботливого хозяина

Собачки-сестрички ищут заботливого хозяина

Это не щеночки, а совсем взрослые собаки, которым нужен дом. Им около 1 года, они не выше колена ростом и больше не вырастут. 

Им нужен заботливый хозяин, который подарит ласку и заботу, вкусно накормит и почешет за ушком. Взамен девчонки готовы подарить бесконечно много любви и преданности. 

Возможна доставка. 

Все вопросы по тел. 8-953-953-37-22 (Олег).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:50 +3
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